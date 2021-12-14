家樂福宣布，在林口A7站新開龜山文青店，新型態「居玩型超市」今正式開幕亮相，全店設計超過1000坪購物空間，是目前家樂福超市店型擁有全台最大700坪購物中心面積的分店，且超市區域也為一般兩倍大的330坪門店，期待能更強化在地居民需求，購物之餘更有微放風的遊玩效果。

除了開闢新疆土外，家樂福超市近250家門店也全面改裝完畢，強化了門店的休息區、烘焙、部分超市也加入藥局等；法國大股東計畫出售台灣家樂福，仍持續改裝超市、開新店，強化經營與消費者關係，進而提升談判籌碼。

家樂福整合量販經驗與近半年的超市觀察，特別公告了「鮮、煮、巧」的超市經營三點訣，第一、「生鮮精緻度」顧客在意度高，家樂福尤其發現雞蛋、牛奶是超市的長銷產品，長期推廣的非籠飼雞蛋及透明鮮乳，更是超市的熱門選項，可見超市客群在意精緻度大於價格，家樂福亦將嚴選生鮮系統，高品質的生鮮產品引進超市，量販更成為超市的衛星倉，支援超市後場，讓生鮮都能維持最佳狀態。

第二、傳統「煮飯秘器」銷量佳，透過銷售數字發現，包含剝皮辣椒、樹子這類傳統市場熱賣的產品，在超市也超越量販銷售3倍，尤其網友激推的福松金蓋剝皮辣椒更是聖品，推測為消費者遇到烹飪需求用品會以超市就近購買。

第三、「家庭需求更輕巧」，超市相較量販輕巧包裝更具吸引力，其中從酒類產品可以看得出端倪，300毫升、500毫升的產品深受消費者喜愛，家庭日用品也有同樣的趨勢。

這次家樂福在林口A7站新開龜山文青店，超過1000坪新型態「居玩型超市」，包含一般超市兩倍的330坪超市門店，門店有接近微型量販的超過7500類品項陳列，更特別呼應超市的銷售特性，強化了門店內部的生鮮區域，生鮮陳列超過30％，雜貨區域特別精選了小包裝的產品，進口區小瓶罐裝酒類就是一大特色，門店內亦設置更完整的休憩空間，更設有親子遊憩區域。