外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠，並體驗小號發音吹奏教學，過程有趣。（外交部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠，了解樂器完整製程生產線。（外交部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠，並體驗小號發音吹奏教學，過程有趣。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

外交部邀請多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾銅管樂器工廠。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣長翁章梁親自出席迎外賓，介紹地方發展現況與投資機會，把握機會做國民外交。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

日前外交部政務次長田中光邀請27個國家駐台使節及代表，前往嘉義縣大林鎮大埔美工業園區參訪卡羅爾銅管樂器觀光工廠，縣長翁章梁親自出席迎外賓，介紹地方發展現況與投資機會，把握機會做國民外交。

卡羅爾成立於1989年，自創品牌CarolBrass行銷世界5大洲、35個國家，當日多國使節一覽銅管樂器客製化研發設計、製造、維修、銷售及推廣過程，在董事長李國安帶領下，參觀樂器完整製程生產線，更體驗小號發音吹奏教學，過程有趣。

田中光說，駐印度服務時期就聽過卡羅爾，當時很多外國人會特地來買樂器，名聲很響亮，也提到嘉義的阿里山美景，並向外賓推薦一定要去一次。會中，翁章梁致贈Q嘉義茶杯、高山茶給外賓，表示透過這次機會，嘉義也可以貢獻國民外交心力。

多位駐台使節表示，參訪收穫良多，也契合雙邊合作需要，希望外交部未來多多辦類似活動，讓他們能深入瞭解台灣產業能量。