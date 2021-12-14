今年台中購物節統計發票登錄金額破283億元，APP下載次數達108萬次。市議員江肇國等14日質詢說，台中購物節今年成本增加12倍，效益只增加3倍；五倍券還能再使用近5個月潛在700億商機市府要如何行銷？市長盧秀燕說，台中市還有十大伴手禮、耶誕節、跨年、中台灣元宵燈會等，持續振興台中經濟。

民進黨市議員江肇國、賴佳微、張家銨、李天生、周永鴻、曾朝榮、蔡成圭、蔡耀頡等，今天針對市府應積極思考五倍券商機留在台中提出質詢。

江肇國說，往年辦購物節成本3千萬可創造90億消費金額，今年度花費共3億8千萬卻只提升到280餘億，其中有4分之1是不動產投資與全新汽車零售，這樣的購物節是否有讓在地商家受惠。發票登錄系統並無除錯機制成果是否有灌水嫌疑，經發局也未確實掌握。

江肇國指出，中央發行五倍券總價值約1200億，至目前約有938億已領取；其中約有475億已兌換花費；未花掉463億加上尚未領取262億，還有超過700億商機可爭取；台中購物節已結束，但五倍券還有機會增強效果，市府是否在購物節後就完全放棄五倍券商機？

江肇國表示，中市府對於五倍券沒有配套結合，只把行事曆中活動照常辦理，反觀其他縣市加碼在地券或串連在地活動，台中市府應思考十大伴手禮、聖誕晚會、中台灣燈會等年度活動，如何成為花費五倍券的誘因？議員們只能為在地商家抱屈，市府須思考五倍券留在台中振興當地的對策。

市府表示，因疫情重創台灣造成經濟疲弱和產業損失，中央發行五倍券藉此振興經濟，除中央措施外，台中市從10月上旬開始推廣購物節，截至13日止，統計發票登錄金額已破283億元；其中51億元是來自彰化、南投、新北等外縣市民眾來台中消費，232億元是台中本地消費金額成效全國第一。

盧秀燕強調，台中市還有許多活動，包含十大伴手禮、耶誕節、跨年、中台灣元宵燈會等各式活動，預計將吸引各縣市民眾造訪，持續振興台中經濟。