食材等原物料及國際貨物運費成本飆漲，加劇餐飲業者營運負荷。連鎖披薩業者必勝客今（14）日宣布，基於整體營運考量調整部分產品價格、平均調幅3.1％。不過，台灣達美樂披薩則逆勢宣布抗漲、並提供更多超值優惠組合，披薩雙雄操作策略不同調。

必勝客表示，近年來因原物料價格與國際貨櫃運費均上揚，經審慎評估並全面檢視產品價格結構後，基於整體營運考量、秉持提供高品質產品與服務的前提，將自今日起調整部分商品價格，整體平均調幅為3.1％。

必勝客指出，經典口味披薩中，共7款調漲20～30元、另7款則維持原價。6款個人披薩調漲6～10元，芝心餅皮調漲5～15元。義大利麵調漲10元、拼盤調漲20～50元。但麻糬QQ球、薯金幣、德國芝心腸等單點價調降5～20元，總計逾半數商品價格不變。

而全台第二大批薩業者台灣達美樂則逆向操作，面對物價通膨、人力成本高漲挑戰，宣示反向思考並積極作為，除了商品不漲價外，即日起再提供更多超值優惠組合，跟消費者站在一起「苦民所苦」，過節過年更省荷包。

台灣達美樂2007年由晶華(2707)國際酒店集團接手代理經營，為穩定貢獻集團營運的小金雞。基於專注旅館經營管理及品牌授權的經營策略聚焦考量，晶華6月中宣布以約17.04億元將台灣達美樂全數股權出售給澳商DPE、並於8月31日完成交易。

台灣達美樂執行長Martin Steenks表示，自9月新東家澳商DPE接手經營後陸續調整策略，透過推動多項優惠組合及策略主動迎合消費者需求，使訂單數出現明顯成長。雖然同樣面臨原物料及運費高漲困境，但將貫徹接手時「持續提供最超值的披薩體驗」承諾。

台灣達美樂表示，先前推出的全國門市外送免運費活動將持續，原先僅特定時間推出的3個大披薩799元活動擴增至每日均有。外帶方面，除了每周二、六的小披薩129元優惠，再增加大小披薩外賣買一送一活動。