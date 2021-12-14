一名網友分享日前在台南路邊目擊的公告，該公告以酸爆的97字告訴他人此處有檢舉達人，文章曝光後，不少網友看了相當傻眼，一面倒挺檢舉者，並對於張貼公告的人感到不齒。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》貼文，透露自己日前去台南時，在路變看到一張滿是字「怨念超深」的A4海報，疑似是名常年遭到檢舉的民眾，假借製作海報提醒用路人此處有檢舉達人，實則是想譴責對方的行為。

實際檢視原PO發出公告，上頭寫著，「在此停車朋友請注意，本巷弄有一檢舉達人，只因自小父母雙亡欠缺管教，且近日臨逢變故，周遭親人皆橫死街頭，舉目無親之下，自身之殘障補助與智障補助皆無法應付日常所需，所以以檢舉獎金做為日後購買棺材之用，還請諸位多多包涵。」

這篇擅自替檢舉達人「自我介紹」的惡意公告曝光在網路上後，不少網友留言點破盲點，也就是在現行法規中，檢舉交通違規者並無獎金可領取，因此該公告中的「靠獎金買棺材」根本與事實不符。

還有網友紛紛痛罵貼公告的人，「違規還那麼大聲，沒看過那麼囂張的」、「檢舉有沒有獎金都分不出來，難怪不能停車的地方也不知道」、「違規魔人又在秀下限」、「交通檢舉有錢的話，我早就月入6位數了」。