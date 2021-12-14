民進黨立委高嘉瑜男友林秉樞維基百科資料被修改、帶風向，經查IP位置來自交通部公路總局，在野黨立委要求徹查，交通部至今卻沒有調查出來，立法院國民黨團總召費鴻泰質疑，這當然一定有鬼，交通部如果沒有能力調查，可以交給社會公正人士協助，公路總局所作所為令人感到不齒，接下來政府明年度預算審查會好好檢視，揪出網軍預算藏在哪裡。

林秉樞對高嘉瑜施暴案，意外延伸出網軍案外案，PTT網友爆料，林秉樞維基資料被修改，IP來自公路總局，公路總局第一時間否認，後來又改口無法確認是否有修改行為。

對於交通部至今還有查出結果，費鴻泰說，這當然有鬼，如果認真要查，一分鐘就能查完，如果政府機關沒有能力，也可以交給社會公正人士調查，交通部對這件事的態度，顯示民進黨網軍藏在各部會局處，所以不能對外公布。

費鴻泰表示，「民進黨執政後大量用民進黨黨工工或輔選有功的人士擔任網軍，此次事件，對公路總局毫無作為感到不齒，交通部長王國材還有良心嗎？國民黨團將會好好檢視政府預算案，揪出民進黨網軍都藏在哪裡」。