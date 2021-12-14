北苗市場不僅改善環境，婆婆媽媽逛市場還可以上手作、醫療新知等課程。（苗栗縣衛生局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局與苗栗市公所，共同將北苗市場打造首座友善高齡長者的菜市場。（李京昇攝）

苗栗縣政府衛生局和苗栗市公所，為了體貼長輩，共同將北苗市場打造成失智友善市場，不僅改善環境，還活化利用攤販空間，開班授課教導失智知識、醫療資訊等，甚至還舉辦手作課程，讓婆婆媽媽逛菜市場還能學東西。

走進北苗市場，不僅有設置無障礙坡道，還清空騎樓方便民眾行走，並將相關公告訊息字體放大，明亮整潔的環境，讓市場變得更友善又舒適。72歲的黃奶奶說，市場空間感覺變大也變乾淨，不像早年雜亂又擁擠，很喜歡現在的改變。

北苗市場除了硬體設施改變，衛生局跟苗栗公所還特別將4個攤位改造成臨時小教室，是全縣第一個開辦高齡、失智症宣導和手作課程的菜市場，受到民眾熱烈反應，現在有攤販叫賣聲，還有課程老師帶動婆婆媽媽的歡笑聲。

衛生局長張蕊仙表示，全縣各個社區雖然都有醫療資訊、手作的課程，但很多長輩或家庭主婦，常常需要照顧家人，沒時間去學新的東西，所以縣府這次主動出擊，跟市公所聯手打造友善市場，直接走進生活圈，把新資訊帶進大家習慣的傳統市場，讓市場也能成為吸收健康知識的好所在。

縣府13日舉行北苗友善市場正式啟用的儀式，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人到場共襄盛舉。徐耀昌說，北苗市場是第一個友善市場，未來會慢慢把更多市場改造，目前也持續推廣失智症等宣導活動，已經有200多個社區、100多家商店加入友善行列，他期望苗栗能越來越友善長者。