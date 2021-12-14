孟耿如上月16日宣布懷孕3個月的好消息，老公黃子佼當時曾在臉書貼出已離開兩年多的狗兒子元氣的照片：「！歡迎！＃黃元氣，元寶你要來找我們了嗎？」並在留言區稱元氣是「永遠的大兒子」。他今（14日）在臉書再貼出一張寶寶托腮的超音波照與元氣生前一張經典舉手圖的對照圖，兩張動作幾乎一模一樣，讓一向不迷信的他，也直呼：「傻眼！」

黃子佼特助發現兩張照片連頭頂光影變化都一樣。（摘自黃子佼臉書）

黃子佼說：「我不迷信，但總覺得超音波照片有點眼熟，剛剛我終於想起來了！」他說，這張照片是元氣經典舉手圖瞬間，一直都是他腦海裡面喜歡的一張，「剛剛終於想起來超音波托腮姿勢到底像什麼⋯⋯」，原來寶寶「黃玉米」拖腮模樣根本神複製「黃元氣」，更絕的是，後來特助還發現「黃玉米」與「元氣」的頭頂光影呈現也幾乎完全一樣。

黃子佼「永遠的大兒子」元氣在2019年2月在爸爸懷裡過世，相伴18年的情感讓黃子佼寫下千字洋蔥文追憶，細數過往的幸福時光，文中也提到「耿如更是再一次的呼喚，要記得投胎到她肚子裡，當我們的孩子你願意嗎？」如今似乎真的是元氣來赴約，再次成為爸爸媽媽的孩子。包括鍾欣凌、蔡燦得等好友都留言直呼「好感人」，網友也紛紛直呼「元氣回來了」、「再續美好緣分」，不少人都流下感動的淚水。