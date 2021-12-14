四大公投12月18日登場，本土社團也動起來宣傳「四個不同意」；台灣國家聯盟總召吳樹民表示，他身為醫師，在美國吃了20年美豬，蔣渭水一百年前就在講台灣人最缺乏就是知識，現在台灣人要在公投展現智慧，用「四個不同意」來教訓國民黨。

台灣基督長老教會總會幹事林偉聯更表示，今年3月，長老教會曾支持讓藻礁連署成案，那時是考量經濟部環評過程的行政瑕疵，但經濟部提出三接外推改善方案，顯示行政部門有聽民意，從整個能源轉型、減少燃煤排放的角度，所以現在要請大家投「不同意票」。

由十幾個本土社團組成的台灣國家聯盟，今日呼籲，四個公投案應投下「不同意」，台灣才能往更好方向發展。

吳樹民指出，國民黨的公投主張對台灣是不利的，年輕人都說「國民黨不倒、台灣不會好」，這句話截至今日都是事實。

吳樹民以自身為例，在美國20幾年，長期都吃美豬，現在80幾歲依舊非常健康，國民黨卻稱「毒豬」，這是用文字遊戲在戲弄台灣人。

總統府資政姚嘉文說，國民黨以前反對公投，現在卻濫用公投，不應該濫用公民投票，相關結果可能妨礙國家利益；他更認為，反美豬公投破壞台美關係也涉及醫學等，這種問題怎能拿來公投，呼籲民眾投下四個不同意。

台灣教授協會會長許文堂說，四個不同意本來就是理所當然；美牛進口那麼多年，從來就沒有食安問題，何況每個人每天都不可能吃超過6公斤豬肉，即便超標也不會有任何健康的危險。