即日起至12月20日，台中公益門市全品項8折優惠。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

Häagen-Dazs台中公益門市12月8日盛大開幕，台中市唯一獨棟門市，建築設計搭配大片落地窗，白天時陽光自然灑落，採光通透，內用時不僅街景一覽無遺，戶外牆面上裝飾代言人周湯豪的大型燈片，有如Nick歡迎消費者造訪，全品項獨家8折優惠進入倒數6天，將至20日止。另外，台中港三井outlet二期將於16日盛大開幕，超萌的小丸子摩天輪蛋糕也推出優惠價，勢必擄獲小朋友的胃。

業者指出，消費者一走入店內，品牌主色勃根地紅搭配木質桌椅，呈現獨一無二的空間質感，最吸睛的莫過於入口處的大片白色磚牆，鑲嵌桃紅色霓虹燈標語：「Someday all ice cream is going to be made like this.」表達Häagen-Dazs致力於提供頂級冰品，帶來最奢華的享受。

公益門市不僅設計別出心裁，更有獨家優惠，即日起至12月20日止，全品項8折優惠，從多重口味冰淇淋到創意盤餐，面對即將到來的年末耶誕時節，提供各式選擇，買得開心，也吃得盡興有味。

此外，至12月31日止，於公益門市消費滿1000元即贈送Häagen-Dazs限定好禮，嶄新氣息延續至生活中，快趁活動期間帶著親友，造訪Häagen-Dazs全新公益門市，享用美味冰品之餘，還能拍美照，全方位讓美好從「新」開始。

另外，台中港三井outlet二期將於16日盛大開幕，Häagen-Dazs台中港三井店也推出超可愛的小丸子摩天輪、跳跳虎7吋蛋糕推薦價，勢必將擄獲小朋友的胃。