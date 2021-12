即日起至12月20日,台中公益門市全品項8折優惠。(業者提供/陳淑娥台中傳真)

Häagen-Dazs台中公益門市12月8日盛大開幕,台中市唯一獨棟門市,建築設計搭配大片落地窗,白天時陽光自然灑落,採光通透,內用時不僅街景一覽無遺,戶外牆面上裝飾代言人周湯豪的大型燈片,有如Nick歡迎消費者造訪,全品項獨家8折優惠進入倒數6天,將至20日止。另外,台中港三井outlet二期將於16日盛大開幕,超萌的小丸子摩天輪蛋糕也推出優惠價,勢必擄獲小朋友的胃。

業者指出,消費者一走入店內,品牌主色勃根地紅搭配木質桌椅,呈現獨一無二的空間質感,最吸睛的莫過於入口處的大片白色磚牆,鑲嵌桃紅色霓虹燈標語:「Someday all ice cream is going to be made like this.」表達Häagen-Dazs致力於提供頂級冰品,帶來最奢華的享受。

公益門市不僅設計別出心裁,更有獨家優惠,即日起至12月20日止,全品項8折優惠,從多重口味冰淇淋到創意盤餐,面對即將到來的年末耶誕時節,提供各式選擇,買得開心,也吃得盡興有味。

此外,至12月31日止,於公益門市消費滿1000元即贈送Häagen-Dazs限定好禮,嶄新氣息延續至生活中,快趁活動期間帶著親友,造訪Häagen-Dazs全新公益門市,享用美味冰品之餘,還能拍美照,全方位讓美好從「新」開始。

另外,台中港三井outlet二期將於16日盛大開幕,Häagen-Dazs台中港三井店也推出超可愛的小丸子摩天輪、跳跳虎7吋蛋糕推薦價,勢必將擄獲小朋友的胃。