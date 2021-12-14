南投日月潭「伊達邵」是重要原住民文化園區，遊客到訪日月潭必踩景點，包括伊達邵碼頭、老街等等，每逢假日不管是路邊或是收費停車場總是擠得滿滿滿，其中中正路上有一家名為「伊達邵鄧佳華」的停車場，除了超狂的名字之外，面對Google Map網友評價更是一絕，民眾留言踩空跌傷竟回嗆「眼睛要帶」，被嫌貴還回說「有人逼你停嗎」，引發民眾熱議。

有民眾反映停車場階梯落差大踩空跌傷，業者回應眼睛要帶出來，別一直滑手機，超狂言論有網友留言笑死我了。（翻攝Google Map／吳建輝南投傳真）

民眾反映收費問題業者也大吐苦水，道出許多停車場業者心聲。（翻攝Google Map／吳建輝南投傳真）

在Google Map僅有3.8顆星的伊達邵鄧佳華停車場，擁有786篇評論，記者觀察評論發現，有網友4年前留言收費超貴，直到今年7月業主才回覆網友「有人逼你停嗎」，累積超過20則的暴衝式的回應，多數也都集中在7月間回應；而跟著Google Map導航到「伊達邵鄧佳華停車場」會直接導到「台灣聯通伊達邵場」入口

對此台灣聯通停車場公司澄清表示，今年9月起承租經營伊達邵中正路停車場，但最近發現有不明人士利用Google Map開放地標功能另外設置「伊達邵鄧佳華停車場」。（翻攝Google Map／吳建輝南投傳真）

詢問附近店家表示，早年會有人工在現場指揮，後來改成新式電腦掃描的就沒有人會在現場，猜測會不會原本業者將停車場轉租、售給現在的業者，看生意太好「目空赤」（眼紅），所以更改原本的名稱跟回覆網友評價，不然想不到有其他可能了。

對此台灣聯通停車場公司澄清表示，今年9月起承租經營伊達邵中正路停車場，但最近發現有不明人士利用Google Map開放地標功能另外設置「伊達邵鄧佳華停車場」，其行為與言論均與台灣聯通無關，特此澄清，目前也已向Google Map提出澄清申請。