日本29歲寫真女星森咲智美，擁有甜美臉蛋與G級的傲人身材，讓她出道後便以大尺度的攝影作品受到眾多粉絲的喜愛，還被封為「國民情婦」，是不少人心目的性感女神。而經常透過社群媒體與粉絲們互動的她，近日曬出一系列辣照，讓人看了鼻血狂噴。

森咲智美近日因推出第三本數碼寫真集，開始在日本各地舉辦攝影會以及並登上直播節目，人氣不斷攀升，而她為了替活動宣傳，特別在社群媒體上曬出照片。只見公開的照片中，她穿著一件黑色的高衩洞洞連身衣，對著鏡頭擺出嫵媚的姿勢，凹凸有致的身材曲線與傲人的上圍弧線一覽無遺；第二張則是露出甜美的笑容，電得網友直呼「又美又性感」、「果然是我的性感女神」、「這套若隱若現的戰鬥服太辣了」、「笑容太迷人了」、「辣美人」、「真讓人受不了」吸引超過11萬人按讚。

森咲智美除了透過推特、IG，與網友們分享生活及工作之外，她近日也更新了YouTube頻道上的影片，與粉絲們分享秋季穿搭，但森咲智美在影片中只穿著一件黑色蕾絲內衣與內褲，便在鏡頭前大方脫衣更換多套造型，不吝嗇的秀出前凸後翹的身材，同樣讓網友忍不住留言「森咲智美實在太可愛了」、「身材真的很好耶」、「超級可愛，大人魅力滿載」、「這種影片真好看」。