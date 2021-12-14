建通(2460)切入異型導體銅材加工服務，泰科(TE)可望於明年第1季到第2季開始量產交貨，隨著異形導體銅材於明年正式出貨，建通發言人陳正澔表示，明年營收可望較今年兩位數成長，毛利率因產品組合優化會比今年好，獲利成長幅度將優於營收，法人預估，建通明年每股稅前盈餘上看3元。

建通為端子廠，產品應用以家電端子居多，由於技術門檻不高，產業競爭激烈，2017年到2020年公司陷入虧損困境，為提升競爭力，公司逐步降低毛利不佳產品接單，並鎖定主要應用在功率導線架(Power-Lead Frame)、新能源車用端子、車用端子及連接器端子(魚眼端子、電工端子)的異型導體銅材，以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工。

過去高性能銅合金之異型導體銅材皆為歐洲及日本企業壟斷，受疫情影響導致進口交期拉長，為建通創造良好切入時機，雖然目前占比是0，建通現已獲得泰科、宏發、拓緯、一詮等下單開發，其中泰科預計明年第1季到第2季開始量產交貨，另一家客戶也在開發送樣中，異型導體銅材加工服務可望成為建通未來營運成長主要動能。

陳正澔表示，過去公司所有訂單都接，為提升競爭力，公司調整接單策略，低毛利率委外，並進行製程優化，提高公司稼動率，異型導體銅材部分，公司買進含銅量99%的紅銅電解銅煉製，壓延成異型導體銅材，並依照客戶需求銑削成所需的產品，為因應異型導體銅材市場需求，公司也擴建新廠，預計明年第1季末動工，目標是明年底可以開始試產。

目前異形導體銅材台灣市場需求約每月1800噸，建通新廠完成後，初期單月出貨量可達600噸，約可增加月營收3億元，平均毛利率約15%。

依今年前11月合併營收來看，車用連接器占比約7.37%，家電端子占比80.09%，電子連接器約占0.4%，電工端子約占0.44%，環保微無鉛銅製品占10.54%，其他占1.16%。

在環保微無鉛銅製品方面，截至目前為止，歐盟銅合金中鉛含量小於1000ppm豁免議題：RoHS 2.0豁免條款還未看到結果，如果豁免不通過，由於公司擁有獨家煉伸銅、專業車削技術及大量生產能力，可以全面切換環保微無鉛銅製品；若豁免展延，越南廠正在申請購買銅下料營業項目，加上大陸用電成本上漲，擴大越南煉銅廠利基。

建通預估，明年環保微無鉛銅佔比可望較今年增加1到2個百分點。

建通今年前3季稅後盈餘為2.12億元，每股盈餘為1.28元；累計前11月合併營收為39.05億元，年增28.06%，法人預估，建通今年每股稅前盈餘可望達2.5元。