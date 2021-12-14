磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)減資後新股掛牌第二天，開盤股價再度拉漲停，收盤大漲6.6元至80元；立凱-KY董事會日前決議辦理現增不超過1000萬股，增資主要用於償還銀行借款及充實營運資金，用以改善財務結構。

立凱-KY減資34.85%打銷虧損，減資後新股13日以66.8元重新上櫃掛牌，周一早盤股價跳空漲停，股價達73.4元，今日開盤再拉第二根漲停達80.7元。公司營收逐季成長以及鋰電池產業前景看好。

立凱-KY減資後，實收資本額由9.21億元，降至6億元，每股淨值提升至10.2元；11月10日董事會決議辦理現金增資發行新股1000萬股以內。

立凱-KY減資打銷虧損，並有助引入策略投資人。公司擬由美國或澳洲子公司擇一在海外證券市場以SPAC方式掛牌上市。

立凱-KY營收持續穩步增溫，2021年11月營收4700萬元，創2019年9月以來新高，月營收較上月成長40%，較去年同期成長230%。1-11月營收為2.56億元，較去年同期成長98%。

隨著部分客戶量產需求逐漸穩定，以及客戶測試認證用量增加，立凱電今年以來營收逐季攀升。

全球節能減碳趨勢成形，加上國際減碳政策的推波助瀾，促進電動車的崛起發展及儲能用電環境的成長，未來電動車產業將是鋰電池最大的應用市場，儲能領域將成為鋰電池的第二大應用市場，由於電動車及儲能系統需求增長，鋰電池產業前景看好，公司未來營運可望持續向上。