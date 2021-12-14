雲林縣府把環保減碳的理念落實到日常生活，並呼應聯合國的「永續發展目標」（SDGs），今（14日）邀請知名量販企業、連鎖超商、在地供應商共15個單位，一同簽訂合作備忘錄，宣誓未來使用生物可分解資材於農業蔬果包材，以便使用後回收堆肥再利用。

農業處長吳芳銘（右）與中華民國環保生物可分解材料協會榮譽理事長黃建銘博士（左）戴的太陽眼鏡鏡框是環保材質，使用期限約一年。（周麗蘭攝）

聖誕紅的花盆也是可分解材質，會自動分解。（周麗蘭攝）

14日出席合作備忘錄簽署記者會的15單位包括伊藤忠商事、家樂福、銘安科技、里仁、棉花田、老園丁窯烤麵包、旭陽科技農業、升陽農產、鮮綠農業、VDS活力東勢、庄西合作農場、古坑有機農業生產合作社、微醺農場、盈盈農圃、農緯果菜有限公司。

這些塑膠袋也是生物可分解材質。（周麗蘭攝）

可分解的吸管外觀與一般塑膠吸管無異。（周麗蘭攝）

縣長張麗善表示，透過生物科技，不論農業資材地膜、塑膠膜、包裝資材都能做成可分解回收，雲林縣政府媒合店家，盼從農業生產源頭到商家末端都能廣為使用，展現垃圾減量的決心，也符合聯合國的永續發展目標，達到淨零排碳甚至負碳的目標。

中華民國環保生物可分解材料協會榮譽理事長黃建銘博士表示，生物可分解資材從製造完成的一刻，就已經展開分解過程，並非一般人錯誤認知「需要特定的溫度及濕度才會開始分解」，其實在常溫下便已經開始老化分解的過程。

他表示，溫度與濕度決定分解速度的快慢，有些只需要兩天就可以完全成為有機碳，固成為植物的有機肥，即使未進行堆肥，其焚化處理產生的二氧化碳排放量也比傳統塑料減少30％以上。

農業處長吳芳銘表示，未來的組織和企業，從生產端到消費端都必須依循環保趨勢， 包括生產端的農地膜、塑膠膜要有替代品，加工的合作社農場，行銷通路都應盡量使用可分解材料，因此結合各供應單位、企業商家力量共同推動，讓民眾透過消費一同減碳。