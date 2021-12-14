高醫檢驗部強調，目前有疑慮案主動告知3件，回溯複驗29件。（袁庭堯攝）

高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」受南部院檢單位委託，負責毒品檢驗，傳去年底起將多件3級毒品誤驗成2級毒品Pentylone，害26名被告坐冤獄。高醫14日強調，去年初受託驗毒合約並未包含Eutylone、11月才建置該毒物標準品檢測方法、12月便主動通知司法警政單位，檢驗上絕對沒有誤判。

高醫檢驗醫學部醫師林宜靜強調，Eutylone相關毒品案，目前高醫主動告知司法警政單位有疑慮者計有3件，已回溯複驗29件。新興毒品以毒咖啡、奶茶包為主，相當複雜，需不斷更新「標準品」。目前毒品鑑驗透過兩種質譜儀交叉檢測，與標準品成分做比對，符合才會認定是毒品。

高醫副院長黃尚志表示，自2020年1月起承接高市刑大與屏東市警局委託，檢驗毒品，當時提供73項毒品檢測項目，含2級毒品Pentylone，但不含當時還未公告為第3級毒品的Eutylone。

2020年2月Eutylone才被公告為三級毒品，4月發現有流行趨勢，8月法務部及食藥署探詢全台濫用藥物認證實驗室，開發Eutylone檢測意願，高醫立即進行標準品請購，11月便建置Eutylone標準品檢測方法，12月發現Pentylone與Eutylone差異，還主動告知法務部及警政單位，並開始受理複驗。

高醫強調，身為毒品檢驗承接單位，檢測能力在標案裡都有列出，接到政府通知後也立刻建置Eutylone標準品檢測方法，並主動反應司法警政單位，檢驗上絕對沒有誤判。

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