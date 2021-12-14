泰納沃克教授陶瓷器文物保存修護課程。（圖／移民署提供）

來自英國的泰納沃克(Gordon Howard Turner Walker)是一位考古學博士，專精於考古文物修護及骨頭分子鑑定研究，除協助台中惠來遺址出土的人骨研究外，目前他計畫從台灣原始人的DNA鑑定，瞭解台灣的原始人種從那裡來。因修復文物及相關文化資產考古工作有優異表現，泰納沃克於今年11月以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請渠道以利外國專業人才自台就職取得居留、永久居留。國發會為進一步放寬就業類別及取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留之居留年限，已修正攬才專法，期望能夠透過多元且友善的攬才環境，為外國專業人才打造宜居所在。

泰納沃克1954年出生於英國，從小對於考古學就有濃厚的興趣，2003年他應邀至國立雲林科技大學擔任文化資產維護客座教授1年，期滿隨即接受校方留任，繼續於該系所任教至今。後來升任為副教授、教授等職。在台灣工作期間，他愛上了這片土地與人民，且透過觀察台灣高等教育及政府資助項目等層面，看到了在台發展專業文物修復與維護有著巨大的潛力。

泰納沃克不僅止於課堂教學，更帶領雲科大團隊與雲林縣政府、文化部合作，共同修復北港朝天宮文物，包括清末明初「巨型青花瓷瓶」、「觀音銅像」及「城隍圖」，使這些文化瑰寶得以再現風華。