新竹市城市外交再添佳績！澳洲辦事處新任代表露珍怡近日率團拜訪新竹市長林智堅，露珍怡認為，竹市是匯集教育、科技、產業的城市，充滿活力，期待與竹市大學進一步合作，一起培育人才，雙方也談及綠色能源議題，盼建構穩固且可靠的供應鏈夥伴關係。

露珍怡是與副代表劉溯源（Michael Googan）、經濟暨政策處處長貝尼克（Nick Bayly）至市府拜會，露珍怡全程以流利中文交流，讓林智堅大為敬佩。

雙方特別談及能源議題，林智堅表示，能源議題備受竹科廠商重視，他也特別想請教澳洲推動氫能替代能源經驗，另外，澳洲是台灣最大能源供應國，盼建構穩固且可靠供應鏈夥伴。

露珍怡回應指出，澳洲政府與企業合作，一起推動氫能產業，盼透過商業化，降低氫能替代能源成本，澳洲不僅有綠能，煤與天然氣蘊藏豐富，同時是台灣最大能源供應國，雙方可就能源合作，「台澳彼此需要」。

另外，雙方也談及人才培育，林智堅說，新竹市平均年齡僅39歲，14歲以下孩子佔18％，新竹市很多年輕人，家長也支持孩子留學，澳洲已經是年輕人留學第2大國，他也盼雙方可有合作，幫年輕人一圓留學夢。

露珍怡也表示，澳洲許多大學獲世界排名肯定，她也期待雙方進行合作，一起推動雙語教育、人才培育等。另外，澳洲打工度假同時受到台灣年輕人歡迎，澳洲邊境開放雖因Omicron 變種病毒延後，但盼年輕人留學、打工度假計畫不被中斷。

她說，台灣防疫有成，持續零確診，台自製高端疫苗，目前已經取得澳洲藥物管理局（TGA） 審查資格認定，期待台澳在醫療領域也可以相互合作。

市府民政處指出，台澳逐年擴展各項領域的合作，在經貿投資、教育文化、科技資安等方面，尤其展現顯著的成果。過去5年，台澳雙邊貿易及投資額分別以每年10％、13％的幅度持續穩定成長，充分展現台澳堅實、多元、互惠的關係，展望未來，希望台澳發展更緊密的夥伴關係。