市長盧秀燕說，縣市合併利大於弊，並可把資源做大，分配到比較弱勢的地方。（陳世宗攝）

台中縣市合併10年已歷經三任市長！民進黨市議員江肇國等14日總質詢時檢驗市長盧秀燕3年來政績，指前市長胡志強是辛苦、林佳龍是認真，並指盧秀燕是「好命」；雖外界認為盧市長連任不是問題，但他們認為若提不出白皮書下一任就會選不上。盧秀燕說，縣市合併利大於弊，並可把資源做大。

江肇國表示，台中縣市合併後，胡志強、林佳龍這兩任市長都只各擔任一屆就改朝換代，大台中合併後卻承擔著不同責任與角色；反觀盧市長上任至今，仍未見對大台中發展提出願景擘劃，彷彿台中整體規畫都已完成，不作為只會造成台中發展停滯，相信絕非是市民期待。

賴佳微說，盧市長上任後都只做煙火式政績，對台中市大方向延續性規畫，過三年依舊看不見；工程不是延宕就是一堆建設減項發包，不然就是做出來不符合民眾期待。台中在盧市長執政後，家暴惡化、性侵害上升、傷害罪暴增、治安敗壞，難道這就是媽媽市長所要打造的台中嗎？

張家銨指出，盧市長上任後並無弭平原縣市差異，甚至烏日、大肚、龍井長期受到市府忽略、拖延建設發展，從上次業務質詢得知「台74線延伸龍井案，爭取生活圈補助排在比較後面」，到明年度新預算編列項目仍屈指可數，盼市長持續推動建設不要停滯。

議員們表示，盧秀燕身為合併後第三任市長，對於縣市尚待縫合工作沒有作為，對於未來建設也沒有規畫，只有持續執行前朝既定策略外，延宕得更多；包括大巨蛋、足球園區、捷運藍線等重大建設；市長不應再沉浸小確幸應有大格局，不然苦了市民，明年連任之路也堪慮。

盧秀燕指出，縣市合併利大於弊，可把資源做大，可分配到比較弱勢的地方，有人則認為不必要合併，雖已10年但還不久，很多待磨合，有些是心理的感受，要如何縫合？是三屆市長的挑戰。