網紅鄧佳華轉戰AV界，合作對象原為F罩杯女優孟若羽，未料女方不堪外界壓力辭演，改換另一名女優苡若上陣，引發外界質疑孟若羽只想蹭熱度，YouTuber游否希也發文怒斥：「這不是炒作什麼是炒作」，對此，導演圤智雨反酸：「講這種話以前過腦一下吧」。

女優孟若羽退演鄧佳華首部AV作品，YouTuber游否希怒斥：「這不是炒作什麼是炒作」，表示如同網友推測最後來個「我不幹了」的戲碼，既能曝光又能全身而退，更不解為何不用履行合約或賠償違約金？接著話鋒一轉，強調「Youtuber不是越來越沒素質，是觀眾口味越來越重」，由於不能抄襲，才會做出不營養又狗血的題材，因此造就不少奇葩竄紅。

對此，導演圤智雨反酸：「恭喜你跟到這波的熱度，讓自己有版面了，由衷的恭喜，我都快忘了你了」，接著解釋拍AV不是拍電影或是廣告業配，就算拿合約提告，也沒理由可告？總不能跟孟若羽放話「你不當女優我們就告妳喔」，反問：「請問這種事有在強迫的嗎」，接著隔空嗆聲：「風涼話誰都會說，我也不想打臉你，但講這種話以前過腦一下吧」。

圤智雨事後表示曾看不起鄧佳華，但接觸後有些改觀，更向酸民喊話：「對於一個處男，能做到拍攝現場十幾個人達成任務，這是很多人都做不到的事」，接著強調「鄧佳華的表現，滿分十分，我給七分」。