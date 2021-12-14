根據TrendForce研究顯示，2021年全球LED頭燈滲透率超過60%，其中新能源車種的滲透率高達90%以上。隨著車市提升以及LED照明滲透率推升的雙重動能驅動，預估2021年全球車用LED市場產值將達35.1億美元，年成長率31.8%，顯示出LED頭燈和車用顯示LED產品扮演車用LED市場成長的主要動能。

此外，雖然車用半導體缺料影響導致部分車廠生產受阻，然而根據TrendForce訪查，由於車廠要求LED廠商持續生產，主要車用LED廠商的訂單於2021年底前未受到影響。在2021年車用LED廠商營收排名中，前三名廠商依然為艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM）、日亞化學（Nichia）和Lumileds，三者合計市占率高達71.7%。

車用照明方面，艾邁斯歐司朗(ams-OSRAM)在全球高階車款與新能源車皆視其為供應商首選，包含銷量大增的特斯拉也是其客戶。今年艾邁斯歐司朗(ams-OSRAM)車用LED營收高速增長，有機會達到13.04億美元，年成長率約40.9%。

三星LED的PixCell LED亦成功導入特斯拉Model 3與Model Y，推升其車用LED營收大幅成長，可達1.21億美元，市占有望提升至3.4%。

車用顯示背光方面，包括儀錶盤及中控顯示，越來越多的車型搭載車用顯示產品，目前車用面板產品尺寸以12.3吋為主流，並朝向更大尺寸顯示發展，車用顯示LED市場需求在未來五年內將保持快速成長趨勢。日亞化學及Stanley營收將因此受惠，兩家業者今年市占率有望分別達到23.1%與6.6%。

首爾半導體在車燈領域的滲透率已達10%，且已獲中國長安、上汽通用、蔚來等車廠採用，預估2021年營收達1.55億美元，市占率約4.4%。此外，受惠於歐系客戶訂單挹注，Dominant為前十大業者中營收年成長最高的業者，年增率達46.3%。