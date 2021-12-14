巴黎的一家上訴法院在周一大幅削減了瑞銀因協助法國富人逃稅而必須支付的罰金，為18億歐元(約20億美元)，但是維持了該瑞士銀行進行非法銀行服務和洗錢方面的有罪推定。

瑞銀在2019年首次接受審判，被處以45億歐元罰款，此次修訂的罰金為先前的不到一半，但維持有罪判決。在周一的判決出爐後，瑞銀股價漲2%。

然而瑞銀希望上訴法院撤回其傷害名譽的指控，特別是關於洗錢的指控。瑞銀說，將迅速決定是否對法國最高法院提起上訴。

瑞銀律師說，瑞銀已注意到這一決定，與一審判決相比，減少了27億歐元，但是這是犯罪定罪，因此將很快做出上訴與否的決定。

在歐洲，與稅務相關的犯罪因而被罰款的金額歷來是低於美國，瑞銀一案算是例外，也為其它銀行同業所關注。

巴黎上訴法院證實了2019年的判決，裁定瑞銀在法國體育賽事和派對上非法招徠客戶，以及為逃稅的所得進行洗錢。

瑞銀已經為該案計提了4.5億歐元的提撥準備。花旗銀行表示，如果瑞銀沒有再上訴的話，瑞銀可能會在第四季再提列另一個15億歐元的準備。

瑞銀的律師在上訴審判時辯稱，儘管出現檢舉者，但檢調人員從未發現有明確的證據顯示，瑞銀的銷售諮詢人員在雞尾酒會等客戶活動上有系統地在遊說法國客戶。