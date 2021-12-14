14日，世界銀行維持泰國2021年GDP(經濟成長)預估值不變，至於2022年則有機會變得更好。

受到新冠病毒影響，2021年泰國GDP預估只有成長1%，但在當地服務業陸續復甦下，2022年經濟成長增幅可望達到3.9%。

這個東南亞第2大經濟體在2020年經濟衰退6.1%後，當地政府就一直找機會想開放旅遊業並重新拚經濟。世界銀行指出，上一季時，泰國疫情升溫經濟慘遭拖累，但景氣現已漸漸復甦。

同時，只要新冠疫苗覆蓋率加大，以及外國旅客重遊數量增加，泰國在2022年底之前，景氣可望回到疫前水準。國際觀光客方面，2021年是少得可憐，但2022年預估將增至700萬，到了2023年再擴大到約2000萬。不過，2000萬也只是2019年的一半左右。

在貨幣政策方面，預計泰國政府將持續保持寬鬆，2022年也會維持在歷史新低0.5%不變。同時，世界銀行表示，數位科技將有助於泰國復甦，以長期來說，經濟方面較有全球競爭力。