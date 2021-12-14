邵雨薇斜槓成暢銷書作家。（重版文化提供）

邵雨薇斜槓當作家，花兩年籌備的新書《致，一直過於努力的妳》，12月6日預購起跑就接連空降各大通路銷售即時榜冠軍，限量簽名版預購日當天瞬間秒殺，新書13日正式發行就傳出捷報慶功好消息，讓首次出書的邵雨薇最近逢人就被喊「暢銷作家」，從來沒想過會有這個封號的她直呼不敢當。眼尖的粉絲發現，首度出書的她竟沒找任何人寫推薦序，就連親密愛人、影帝吳慷仁也被排除在外！

邵雨薇表示，其實打從要寫書的當下就打算不找任何人推薦序，除了處女座天生「臉皮薄」怕麻煩別人的個性外，最主要其實是覺得這本內容提及自己30歲前關於家庭、工作、愛情的內心記憶的書就像跟「日記」一樣私密，過往總是扮演不同角色的她難得能在作品上敞開內心「做自己」，因此想把書的這一塊「完整的保留給自己」。

她坦言：「其實出版社有建議希望我找身邊的好朋友一起來推薦這本書，但我覺得這本書是我用兩年的歷程來寫我32年人生內心成長，是很屬於我自己的東西，所以當初沒有打算透過任何人來寫序，朋友們聽完我的原因後也都非常尊重我的決定。我希望大家如果真的喜歡再來多多推薦。」

她透露小時候其實對於太心理勵志類的書比較沒興趣，最愛天馬行空的小說及漫畫書，她笑說：「念書時覺得心理勵志類的書太『教學』，反而對《哈利波特》這類的書很著迷，當時迷到放學時媽媽用摩托車載我回到家，我還『黏在』後座上一直翻書不肯下來。」長大後透過寫書、出書療癒自己，發現跨界當作家「跟當演員及歌手一樣難」，「這三件事都是興趣，當興趣變成工作，就會覺得難，在享受受虐的同時也獲得成就感，對我來說都是很難抗拒的體驗。」

在自己新書的推薦序中，邵雨薇除了娓娓道來寫書心路歷程始末外，也趁著寫序來個「自我剖析」，坦承當初想寫書的原因其實是因為私底下的她很「搞威」(多話)，「我其實小時候比較不害羞，個性有點小聰明，喜歡大人在講什麼話時接上一兩句話，加上從小就是『問題少女』很愛問為什麼，結果下場就是大人常覺得很煩或覺得我愛插話，都會要我『不要吵』！漸漸地我講什麼都沒人要聽，也就沒這麼愛講話了！」儘管長大個性變得害羞內向，但內心個性還是有瘋狂一面的她剛好能透過文字來抒發心情，她表示：「當初『為什麼要寫書』這個問題我想了一陣子，畢竟我得在軋兩部戲中間同時完成，實在令人有些頭痛，讓我會繼續下去的原因就只是因為我很『搞威』，很想分享我偶爾的沉靜與瘋狂。」

她也在新書中把自己與家人之間的「愛」透過文字分享，其中呼應新書主題「一直過於努力的妳」，提到自己小時候為了渴求家人愛的回報，總會很努力付出甚至討好，但卻得不到自認的反饋，反而造成心理陰影，讓自己到30歲之前其實跟家庭很疏離；她表示：「像是小時候我會收集玩具、貼紙甚至零用錢都給姊姊，只希望姊姊會喜歡，或是把家事、功課做好想讓父母多注意我，但發現好像家人們沒有讓我覺得這樣努力能得到應有反饋，以至於當時有被打擊到。」在30歲寫書的同時療癒自我並和自己和解的她，決定要好好修復與家人關係，主動找家人吃飯聚會聊天，去年還特別找全家一起拍家庭大合照，「這對我來說是完成一件人生大件事，因為我們家從小到大沒有真正的家庭照，有感這兩年世界變動很大，我看著我爸媽背影變得『很小』，突然間很希望能留下快樂的回憶，能拍下這組家庭照對我跟家人來說都非常難得。」

邵雨薇並自揭當初寫書靈感從「水」而來，她以自身小時候游泳曾溺水瀕生死邊緣以至於30歲前不敢去海邊的內心恐懼為例，提到自己逃避的正是尋求「安全感」的來源，她表示：「我們的開始就是從羊水而起，安穩的存在。出生以後，首先脫離了安全感，來到了一個我們完全沒想到的世界。還是嬰孩的我們，被丟進泳池中，像是反射般的自在，能夠用身體記憶游泳，但因為經過了環境的洗禮，只要溺過水一次，那種快要不能呼吸的感覺，就會記得一輩子。而那個童年記憶，導致我忘了，那個深埋在潛意識、與生俱來的安全感。導致這些年，我逃避了水。別說游泳，我連海邊都不太敢去，更別想潛水。這樣的感受拿來套在生活、情感、事業、甚至是認識自己，都能成立。這就是我想寫的主題，把曾經溺水、到學游泳、到被人綁著鉛塊丟下去潛水池，再到享受安靜的水壓回歸到母體的安全感，這樣的人生歷程，分享給你們。」