塞內加爾疫苗計畫負責人今天表示，預計今年底前恐怕會浪費多達40萬劑COVID-19疫苗，原因包括民眾不願施打及捐贈疫苗的保存期限太短等。

路透社報導，非洲各國政府亟盼拿到更多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以加快覆蓋率趕上大規模接種已逾一年的富國。

然而儘管近幾週疫苗供給速度加快，部分國家要追上覆蓋率仍困難重重，像是配送問題、捐贈者提供的疫苗保存期限短、當地民眾對疫苗有疑慮等，都使疫苗推廣困難。

路透社揭露，奈及利亞上月多達100萬劑COVID-19疫苗過期，主要問題是民眾不願打。

負責塞內加爾疫苗推廣計畫的巴第安（Ousseynou Badiane）說：「民眾在問，病例數正在下降，如果現在沒有這種疾病，為什麼接種疫苗很重要？」

巴第安表示，大部分過期疫苗是由阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）經由世界衛生組織（WHO）領導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）所提供。他說另有部分問題在於捐助的疫苗保存期限太短，當中不乏美國與中國所捐。

非洲的低疫苗覆蓋率會使疫情歹戲拖棚，並增加出現新變種的風險，例如最初在南非發現的Omicron變異株，正在許多國家擴散。

塞內加爾通報超過7萬4000例確診和1886人染疫病故，數字遠低於許多疫情嚴重國家的數字。7月第3波疫情讓疫苗需求激增以後，疫情開始趨緩，不時還出現零新增病例。

但路透社的數據顯示，塞內加爾迄今接種近200萬劑疫苗，僅有約5.9%人口完整接種。

巴第安說，目前每天僅1000至2000人施打疫苗，遠低於夏季的每日1萬5000人，「其他20萬劑疫苗能否在月底過期前打完，我們並不樂觀，預期需求不太可能會突然增加」。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101214