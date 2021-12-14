76行者遺體修復團隊總召集人陳修將將同居小三殘忍虐打致死，彰檢偵結將他依殺人重罪起訴求處重刑，移審彰化地院時陳修將當庭獲法官裁定20萬元交保，彰化地檢署不服，以書面檢具新事證向原審彰化地院提出準抗告，今天下午將開庭審理，由原審受命法官審酌是否撤銷或變更原交保裁定。

彰檢襄閱主任檢察官葉建成指出，陳修將上周四被法官裁定以20萬元交保並限制住居等強制處分後，檢方隔天立即針對法官裁定交保卷宗研擬抗告，因承辦檢察官認為，陳修將仍有串證及滅證之虞，因此認定有必要持續收押，已檢具新事證，在法定時間內以書面向原審法院、即彰化地院合議庭提出準抗告。

40歲的陳修將今年10月初因懷疑同居的22歲胡姓小三女友另結新歡，不斷嚴刑拷打，最後出重手導致胡女休克昏迷後死亡；案發後陳修將隨即被檢警鎖定，案件偵辦期間遭聲押禁見。

陳修將本月9日獲交保後，由母親帶著20萬元現金辦理交保，他步出彰化地院時雙手合十簡單回應「司法會有公道，謝謝關心」，隨時上車離去，從此神隱行蹤成謎，今日開庭他必須到庭聆判。