中醫大新竹附設醫院14日舉辦三週年院慶，受邀的新竹縣縣長楊文科肯定新竹附醫的優質醫療造福新竹縣市鄉親，同時秉持先合作、再合併，請託在場的新竹市長林智堅，縣市一起努力，促成6年前定案的頭前溪新橋樑建設案，以改善新竹縣市交通。

中醫大新竹附醫三週年院慶，冠蓋雲集，楊文科和林智堅兩人行禮如儀，在進場和上台切蛋糕時彼此有禮貌性握手，致詞則「各自表述」。林智堅和前縣長林光華則沒有什麼互動。

楊文科致詞感謝新竹附醫在疫情期間協助縣府，讓防疫工作得以順利推行，也感謝新竹市長林智堅一起出席新竹附醫院慶，共商新竹縣未來的發展。

楊文科特別向林智堅請託，6年前立委柯建銘提案頭前溪兩岸要蓋一座新橋，當時定案經費由中央補助，地方款由新竹縣市各半，北端的地點就選擇在中醫大新竹附醫旁邊，如果雙方一起努力把這座橋蓋起來，頭前溪南北岸交流會更融洽，希望林市長一起來協助促成。

林智堅則以近期啟動大新竹產業之旅，指地方政府要像企業一樣有快速行動力，對的事情應該馬上來啟動，未來的大新竹期待能與在地醫療院所攜手合作，透過連結竹科半導體產業、在地醫療院所，將大新竹打造為智慧醫療之都。

中醫大附設醫院暨醫療體系董事長蔡長海感謝前縣長邱鏡淳和楊文科縣長的幫忙，讓中醫大新竹附醫順利在新竹發展，期勉新竹附醫持續以專業、熱忱和愛心，打造成具國際水準的醫學中心。

新竹附醫院長陳自諒說，面對疫情衝擊，院方改善就醫可近性，包括視訊診療、藥來速、深喉唾液、零接觸採檢站等創新作為，同時引進準醫學中心的醫療設備，如第四代達文西手臂系統等，全力守護新竹縣市民眾的健康。