49歲日本諧星渡部建雖然娶到「日本第一美」藝人佐佐木希，但管不住下半身，去年認了劈腿多女、在殘障廁所約砲OL並塞錢給女方，超渣行徑重創演藝事業，今（14日）被日媒爆出重回海鮮市場打工。

根據日媒《週刊女性PRIME》報導，渡部建今年被目擊現身賣海鮮的豐洲市場打工，因為引起騷動才沒再去，直到11月又回到豐洲市場賣魚。據悉，渡部建11月去了好幾天，12月目前只去一天，因為擔心再度招來過多側目，所以沒有定期到市場工作，不過他並沒有領薪水，只是主動幫忙店家，對此《FRIDAY》周刊數月就報導過，指渡部建去市場打工是受人指點，因為這樣可以洗白，未料反遭日網砲轟「比魚腥味還噁心」。

不過，選擇原諒腥夫的佐佐木希，11月底被目擊和渡部建一起帶著孩子到鳥取縣旅遊，被外界解讀為正在接受丈夫的挽回，願意修補夫妻關係。

渡部建本來婚姻、事業一帆風順，堪稱人生勝利組，卻忍受不了異性的魅力，婚後3年就開始癢了，周旋線上女星、AV女優等至少6名女性，更誇張的是還跟OL在殘障廁所發生關係，再掏出1萬日圓（約台幣2600元）當作車馬費，誇張的行為震驚日本社會，甚至掀起一股是否要將公廁用途明確化的討論。