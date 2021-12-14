幾散竹東10月開幕後，假日吸引很多遊客前來。（羅浚濱攝）

新竹縣原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」美食季開跑！縣府原民處為加強推廣在地原民文化，特別規畫原民美食系列活動，有原民烤肉派對、拍美食照可享雙人湯屋溫泉券及園區人氣美食比賽，縣長楊文科邀各地民眾來幾散竹東吃美食‧逛市集‧聽音樂，歡度周末假期！

縣府原民處長雲天寶表示，幾散竹東在10月開始營運後，假日都舉辦演唱會型態的音樂活動，吸引很多遊客前來欣賞，並體驗傳統原民文化，12月假日的美食季將能讓遊客品嘗來自山上的美味佳餚，呈現原民風的飲食文化。

12月的周未假期，幾散竹東園區內規畫豐富的美食系列活動，有全豬用碳火燒烤的原民烤肉派對，現場香味四溢，還有色香味俱全的原民美食料理秀，都讓人垂涎三尺。

原民處表示，遊客只要加入幾散竹東的官方社群，就能享限量30元的折價券，到現場拍美食照還可享雙人湯屋溫泉券，並有二手交換市集能換驚喜好禮。

為選出園區最具特色的原民美食，特別辦理園區人氣美食比賽，由消費者在網路進行投票，12月25日現場發表最受歡迎的園區美食，舉辦人氣美食料理饗宴供民眾品嘗。

除了美食外，當然也少不了豐富的原民樂舞展演，活動期間每周日，分別邀請《天籟二重唱》黑旋風、《泰雅之聲》吳亦偉、《賽德克族創作新星》幽谷瓦歷斯、《金曲藍調歌王》昊恩，準時於晚間六點，美聲獻唱！

原民處並將持續盤點原鄉地區農特產品、文創商品、傳統工藝及特色美食，讓「Wah！幾散竹東」成為全台原鄉文化整合與推廣的分享平台，促進新竹縣原民產業永續經營。