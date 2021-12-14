「傘型花架」朝上展開圓弧傘狀，直徑約4公尺，像極了吹反的透明大傘，媲美台版「天空樹」。（瑞穗國小提供／王文吉台中傳真）

瑞穗國小選定街側5棵椰樹試做傘型花架，使停車場車輛免再遭受無妄之災，師生也安心地走在椰林車道。（瑞穗國小提供／王文吉台中傳真）

瑞穗國小傘型花架發揮功效，裝好第3天即接補數片枯黃椰葉。（瑞穗國小提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區瑞穗國小有21棵高聳大王椰子樹，樹高至少2層樓，落葉常墜落危及人車安全，如同不定時炸彈。校方去年花了4萬元處理老葉，不久又有椰葉搖搖欲墜，今年選定街側5棵椰樹試做傘型花架，成功接捕掉落椰葉。校方將成果分享到臉書，馬上吸引鄰近學校詢問。

「快來看，又接到1片落葉了！」學童抬頭數著，路過椰林車道不再提心吊膽。許多校園常見高聳大王椰子，瑞穗國小發揮巧思幫椰樹「穿鐵衣」，一旦落葉掉落，便能安穩降落在傘型花架上，解除「空降」不定期炸彈危機。

「樹高本無罪，奈何隱藏危機。」校長詹文成表示，他到任後看到椰子樹上搖搖欲墜的葉子，擔心無預警掉落會砸到人車，趕緊要求總務處在樹幹張貼「小心落葉」提醒師生，並在樹下放置警示錐，避免人車靠近。

詹文成指出，該校有21棵大王椰子，樹高6至7公尺，端靠學校人力很難預先移除枯葉，而雇用吊車清除枯葉的費用不低，去年6月才花4萬元處理，今年9月又發現有椰葉搖搖欲墜。

詹文成認為這不是長久之計，於是請總務處研議根治作法，查到彰化縣溪州國小曾幫椰樹穿上「傘型花架」。為維護校內南側停車場人車安全，校方籌措9萬元經費，選定西安街南側停車場5棵椰樹先安裝傘型花架。

傘型花架高度設在離地3公尺，避免影響人車通行，也方便工友利用工具取下椰葉；花架朝上展開圓弧傘狀，直徑約4公尺，並利用錏圓管進行改良，讓外型更為美觀，像極了吹反的透明大傘，媲美台版「天空樹」。

瑞穗國小傘型花架發揮功效，裝好第3天即接補數片枯黃椰葉，使停車場車輛免再遭受無妄之災，師生也安心地走在椰林車道。校方將在傘型花架種植多樣性的藤本植栽，增添軟調色彩以烘托出鋼鐵線條，進而綠化校園環境。