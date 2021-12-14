在地藝術團隊禹禹藝術工作室與居民合作彩繪460顆燈籠，在王爺廟巷內展出。（張毓翎攝）

《幻彩結晶》作品闡述岸內糖廠輝煌的歷史，由居民共創工作坊和岸內國小等製作糖結晶，組構成一座璀璨風華的結晶塔。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

透過虛擬館員「兔大叔」的引導，帶領遊客品味小鎮老街巷弄的美。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

藝術家程筑鈺為八角樓打造專屬的《熒熒微光》，照映建築的優雅與風華。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

「404N.F」團隊的《鱗鱗》則發想自魚鱗巷歷史背景，運用機械動力讓金屬片自然晃動，呈現生生不息樣貌。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府文化局14日舉行宣傳記者會。（張毓翎攝）

市府與鹽水區農會合作推出的兔大叔與鹽地帥哥番茄聯名限量商品「番茄果乾」。（張毓翎攝）

「整個小鎮就是一座美術館！」台南市政府文化局啟動「月之美術館」計畫，迄今邁入第3年，邀請藝術家到鹽水街區自由創作，讓遊客逛小鎮時，宛如置身在美術館般的體驗，今年推出的企劃「漫月美行動」，透過虛擬館員「兔大叔」的引導，帶領遊客品味小鎮老街巷弄的美。

南市府文化局這次在鹽水王爺廟巷、連成巷、一銀巷、魚鱗巷、中正路和中山路等6條老街巷弄，以及中山路10號的「月美1號館」、甫整修的蔡和泉故居和月津故事館等3棟老屋空間，邀請11組藝術家團隊展出18件藝術創作。

文化局文化資源科說，本次的亮點，除了搭配整個場域，設置10座「兔大叔」造型的燈箱為遊客引路外；另外，像是在王爺廟巷內的460顆燈籠，是由在地藝術團隊禹禹藝術工作室與月港廣濟宮王爺廟及居民、學童合作彩繪，呈現夢幻、象徵祈求平安的燈海光廊。

文化局14日舉行宣傳記者會，這次與鹽水區農會合作推出的兔大叔與鹽地帥哥番茄聯名限量商品「番茄果乾」，也正式亮相。文化局長葉澤山表示，「月之美術館」計畫今年進入第3年，以「鹽水就是一座美術館」為概念啟動，結合當地的歷史文化，讓整個小鎮愈來愈漂亮。

文化局表示，「月之美術館－漫月美行動特展」12月18日開展、19日開幕，開幕當天特邀術家徐福治團隊，在蔡和泉故居規畫光雕投影做開幕演出，展期將持續到明年2月28日「2022月津港燈節」閉幕日，每日啟燈時間為晚上6點到10點，邀請民眾來鹽水走訪探祕。