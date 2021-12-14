疫情指揮中心日前宣布全民開打第三劑，凡是接種第二劑滿5個月可追加施打，但有感染科專家呼籲，因應Omicron變異株疫情，必要時可縮短間隔為3個月。疫情指揮中心昨表示會由ACIP討論，指揮官陳時中今天則承諾「會盡快」，但時間還待敲定。

Omicron來勢洶洶，針對第三劑間隔是否可望縮短，陳時中表示，ACIP近期就會開，會將疫苗相關問題做討論，但還在敲時間，希望來開會的人數比較多，更多的意見可以來討論；至於第三劑的劑量是否調整，他表示目前還是以半劑為主，沒有考慮要打全劑。

第18輪疫苗今天上午10點開放預約，截至下午1點共有14.2萬人完成預約。本輪僅提供BNT疫苗一種廠牌，包括第一劑、第二劑及AZ混打BNT，；預約時間將至明（15）日中午12點截止，施打時間為12月16日至22日。

疫情指揮中心發言人莊人祥說明，本輪的符合資格人數約有184.2萬，其中將近100萬是要打第二劑的。有媒體詢問目前看來預約情況並不理想，預約平台未來是否還會持續使用？莊表示，預估本輪預約狀況為70萬以下，各縣市量能大約也只開70萬；距離預約截止還有一天半，會等後續預約狀況再來評估。

指揮中心統計，昨天（13）日國內新冠疫苗接種共9萬3845人，目前第一劑疫苗覆蓋率為79.09％，第二劑64.56％，第三劑（追加劑）為0.14％；約3.3萬人已接種第三劑。