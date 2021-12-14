傳綠營將派謝震武角逐北市 陳時中回應了 14:372021/12/14 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳綠營將派謝震武角逐北市，陳時中回應了。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022市長選舉將至，近期有知情人士爆料指出，綠營鎖定排除知名主持人謝震武角逐台北市長，與國民黨熱門人選、立委蔣萬安對決。過去曾被看好的衛福部長陳時中今於疫情指揮中心記者會上問及此事時僅表示，「今天討論的是疫情，政治的問題讓政治解決」。 台北馬拉松個資外洩 選手被騙百萬 強塞香蕉燒體毛討債 他失禁被逼舔尿遭凌虐慘死 #綠營 #謝震武 #台北市長 #角逐 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳修將獲20萬元交保彰檢提準抗告 彰化地院下午重開庭審理 14:322021/12/14 社會 大陸星巴克過期食材繼續賣 無錫市場監管部門介入調查 12:182021/12/14 兩岸 社評／陸委會「趙立堅化」的悲哀 04:102021/12/14 焦點新聞 中研院檢討報告交不出來 陳時中：資料受困實驗室內 14:542021/12/14 生活 春節專案開跑 陳時中：居家檢疫串門子最重罰100萬 14:552021/12/14 生活 范雲被掀藻礁舊帳 民進黨搞動員 不給椅子假爆棚 04:102021/12/14 焦點要聞 第一時間稱林秉樞上預約平台打疫苗 陳時中改口了 14:532021/12/14 生活 專家籲縮短第三劑間隔 陳時中：近期開會討論 14:402021/12/14 生活 “后益”2021 WORLD MADAM世界夫人中華台北賽區總決賽暨頒獎盛典圓滿成功 11:492021/12/14 寶島 升息一碼中信銀多賺5億！總座陳佳文：明年銀行會比較輕鬆 13:272021/12/14 財經 1218公投》陳其邁說出「這句話」 藥師大驚：民進黨殺招又出現了 08:522021/12/14 政治 生活熱門新聞 印度神童預言「今起大難臨頭」 7大危機一次看 - 生活 「伊達邵鄧佳華停車場」超狂！民眾踩空跌傷留負評遭嗆：眼睛要帶 - 生活 4縣市豪雨特報 颱風大轉彎機率曝 這天恐影響台灣 - 生活 下波冷空氣探13度 雷伊明轉中颱恐大迴轉 這天影響台灣 - 生活 天佑台灣？春節專案第一天 返台68％都選「7＋7」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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