2022市長選舉將至，近期有知情人士爆料指出，綠營鎖定排除知名主持人謝震武角逐台北市長，與國民黨熱門人選、立委蔣萬安對決。過去曾被看好的衛福部長陳時中今於疫情指揮中心記者會上問及此事時僅表示，「今天討論的是疫情，政治的問題讓政治解決」。