白色休旅車路口左轉，對向騎士閃躲失控打滑，騎士跌倒頭部撞電桿不治。（圖／翻攝爆料公社）

雲林縣虎尾鎮縣文科路昨(13日)上午7時許發生一起死亡車禍，一名35歲陳姓婦人開著白色休旅車送小孩上學，行經路口左轉，對向一部直行機車為了閃躲，打滑摔車，25歲許姓騎士頭部撞上路旁電線桿，送醫後宣告不治，雙方都無酒駕，警方仍在釐清事故原因與肇責。

口方轎車行車紀錄器與路口監視器都拍下此事故過程，畫面中可見，事故發生時正逢上班上學尖峰時間，人車正多，陳女開車行經路口左轉，看到對向許男的機車騎過來在路中煞車，未與許男的機車發生碰撞，但機車為了閃避陳女的休旅車，失控滑倒，許男倒地後頭部撞到路旁電線桿，救護車緊急將人送醫搶救，仍然回天乏術。

據了解，事故發生後，陳女因急著送小孩上學，下車查看後，就上車送小孩上學，送完才繞回車禍現場後報案，救護車則由目擊民眾通報，虎尾警分局仍在調查事故原因。

附近居民表示，該路口上班上課時間車流量不小，卻沒有左轉燈，許多駕駛為了趕時間就會搶先通行，希望可以設一個左轉燈，避免類似傷亡車禍。虎尾分局五組組長黃春榮提醒駕駛，直行車擁有優先路權，轉彎車必須讓直行車先行，並注意路口狀況減速慢行。