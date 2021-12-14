「葛林戴華德」改由邁茲米克森演出。（華納兄弟提供）

《怪獸與牠們的產地》系列第3部《怪獸與鄧不利多的秘密》13日釋出首波預告，前2部主演群艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、凱薩琳華特斯頓（Katherine Waterston）、丹富樂（Dan Fogler）等皆現身，還有第2部中的裘德洛（Jude Law）而原本強尼戴普（Johnny Depp）飾演的大反派「葛林戴華德」（Gellert Grindelwald）則改由邁茲米克森（Mads Mikkelsen）演出。

該片由大衛葉慈所執導，劇本由J.K.羅琳和史提夫克羅夫斯所撰寫，改編自J.K.羅琳的原始劇本。描述阿不思鄧不利多教授（裘德洛飾）知道強大的黑巫師蓋勒葛林戴華德（邁茲米克森飾）正準備控制整個魔法世界，但他也深知自己無法單獨阻止葛林戴華德，於是委託奇獸飼育學家紐特斯卡曼德（艾迪瑞德曼飾）帶領一群勇敢的巫師、女巫和一位麻瓜烘焙師進行這項危險任務。他們在任務中將會遇到新舊奇獸，並與更多葛林戴華德的追隨者發生衝突，但隨著任務風險越來越高，鄧不利多還能置身事外到什麼時候呢？電影預計明年4月在台上映。