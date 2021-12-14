前中選會主委陳英鈐接受《新聞不芹菜》專訪，對於2018台北市長選舉，出現「一邊開票一邊投票」的狀況，陳英鈐表示，法律規定就是如此，中選會也無權更動，並直言當時開票「丁守中從沒有領先過」。

2018年台北市長選舉，中選會未做好選舉相關配套措施，導致出現「一邊開票一邊投票」的荒謬狀況，最後台北市長由柯文哲以3254票，0.3％的差距險勝丁守中，丁守中也在隔日凌晨2時30分，開記者會宣布將會提出選舉無效訴訟，2019年12月17日判決丁守中敗訴，全案定讞。

對於2018台北市長選舉大出包，陳英鈐表示，當天有立委要求延長開票時間，但真的不可能，加上法律也訂好相關規範，不能因為投不完就臨時延長，中選會沒有權利去做更動。

陳英鈐強調，當時他在選務中心時，都有各家媒體的開票數據，發現媒體的開票很多都是不準的，駁斥「丁守中與柯文哲互有領先」，但其實柯文哲開票是一路領先的，直到後來差距縮小。

陳英鈐強調，丁守中在訴訟中也無法舉證「有人不耐煩不想投票」，但選舉就是這個樣子，輸的人肯定會很不甘心，所以他才不希望公投綁大選。