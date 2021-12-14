為協助政府推廣鳳梨釋迦內銷市場，全聯董事長林敏雄14日再親自站台推銷鳳梨釋迦；對於近期餐飲連漲，林敏雄重申，物價不是我們講的算，但儘量溝通廠商不要在年前漲，而且政府也在關切，年關前漲對全體國人也不好，壓力太大，至於今年年終獎金發放幅度，他強調「會發、會發、一定發」！

林敏雄指出，去年全聯鳳梨賣得很好，身為本土企業把優質水果銷售理應是我們的責任，鳳梨釋迦原本都是外銷，每年內銷賣的較少，今年外銷市場受挫，全聯內銷規模至少比過去的量超過十倍，他強調，會傾全力銷售比過去平時十倍以上的量。

林敏雄也說，鳳梨釋迦過去多數外銷，全聯要賣首要教消費者如何吃，未來還有鳳梨釋迦口味雪糕，農委會主委陳吉仲則感謝全聯全台一千多家、二天就訂六十噸，他表示全聯在賣場教導消費者如何吃鳳梨釋迦，更讓消費者購買率大增。

至於大潤發併購案，林敏雄強調，目前不能說還在公平會審議中，至於是否再繼續收購家樂福？他笑稱「沒有答案！」並強調，通路要衝規模，規模愈大、管理成本相對降低，把多出來的錢回饋消費者，像是最近物價一直漲，全聯認為，農曆年前漲價，極其敏感，對消費者有壓力，全聯儘量與廠商溝通，期在農曆年前不要漲，希望大家過好年，除非萬不得已下，政府也相當關注，對通膨抗漲一事全力以赴，能溝通就儘量溝通，期在農曆年前凍漲，儘量讓消費者過年沒有壓力。