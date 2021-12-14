前中選會主委陳英鈐接受《新聞不芹菜》專訪。（摘自直播）

四大公投在即，國民黨立委江啟臣、中選會前主委陳英鈐今中午接受「新聞不芹菜」節目專訪，陳英鈐坦言，2018年公投綁大選時，選務出很多狀況，最主要就是因為台灣選制的關係，呼籲鬆綁黃信介條款，一定要當天投票馬上開票規定，或拿掉「許信良條款」選務人員須2分之1的公務人員比重。

江啟臣提到，在2018年公投綁大選結束後，民進黨2019年時，因擔心2020又綁大選會影響到總統大選選情，於是透過多數暴力通過修法。那時綠營大老呂秀蓮還來找他，希望能擋下來，還稱這是「民主之恥」，怎麼可以說公投失敗就改公投法。

江啟臣說，2018年時任中選會主委的陳英鈐，承認中選會選務沒辦好，導致出現邊投票邊開票、民眾投票大排長龍的情況。然而，在綁大選進行前，朝野各黨都有提醒過中選會，這次選舉與過去選務工作不一樣，中選會那時還打包票說沒問題，結果還是出事了，陳英鈐也因選務問題下台。

陳英鈐表示，2018年公投綁大選導致大排長龍，其實現在沒辦法解決，最主要是因為選制關係，台灣選制很特別，其中選罷法裡有個「黃信介條款」，一定是眼見為憑，採純手工開票，投票時間一到必須馬上開封、即時開票，不能過夜。大家都說中選會心不在焉，但是他們很努力找選務人員，到現在都無法找出2倍人力。

他說，選罷法規定的「許信良條款」，選務人員必須至少有半數為公務員，立委在選前都知道中選會找不到人，有人還提議可降低要求改為2分之1，「我當然說好，但選前到現在也都沒下文」，建議要修法把二分之一門檻降低，不然根本找不到人。

陳英鈐強調，中選會無權延長開票時間，台灣每次投票時間都是早上8點到下午4點，是全世界投票時間最短的，呼籲江啟臣可以修法改時間，從下午4點改到晚上8點。

陳英鈐呼籲江啟臣，公投和選舉的公正性是超越黨派的，如果真的覺得一定要綁大選，起碼把選務人員2分之1須為公務員的條款拿掉，再把投開票時間延長。