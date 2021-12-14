南韓女天團「少女時代」各有出色之處，其中「顏值擔當」的潤娥人氣極高，近年也在戲劇圈耕耘有成；昨(13)日她在IG曬出在健身房運動的打卡照，凹凸有致的玲瓏體態引發熱議，網友直說「我把手中的甜甜圈放下來了」；日前潤娥也發布與合作拍片的「大姊姊」韓志旼擁抱的系列照，粉絲驚呼：「我想我看到了兩個潤娥？」兩大美女不但相似度高，顏值也似不分軒輊。

潤娥昨(13)日在IG寫下：「得要運動才行，什麼時候去呢？」照片則是她在健身房的自拍，只見潤娥穿著緊身黑色肩帶連身運動衣，將緊實豐滿俏臀稍微向左挺出，僅露出兩條線條優美的雪白手臂，頭髮紮成適合運動的包包頭，雖然戴著口罩遮住口鼻，上半部臉蛋依然仙氣爆棚，散發出空靈樸實的清新氣質。

照片曝光後，引來不少粉絲爭相留言讚美：「太美了吧」、「身材管理太專業了」、「看到潤娥的健身照，我把手中的甜甜圈放下來了」。據悉，潤娥正投入與男星李鍾碩合作新戲《Big Mouth》的拍攝，這張照片也可看出她對自我身材管理的嚴苛，該劇預計於明年播出。

而稍早於一週前所發布的IG系列照中，潤娥與合作拍攝電影《緣來大飯店》的女一韓志旼擁抱著，只見潤娥穿著乳白色長裙洞洞衫洋裝，韓志旼則穿著全黑套裝，短裙搭配膝上襪露出雪白大腿，兩人同樣顏值頂天，且相似度高，讓看到合照的粉絲忍不住說：「我想我看到了兩個潤娥？」《緣來大飯店》將於跨年前30日上檔，粉絲可期待潤娥擔當女二的精彩演出。

南韓「青龍電影獎」上(11)月底落幕，當時潤娥憑《奇蹟：給總統的一封信》二度入圍影后；最後雖是由實力派演員文素利奪最佳女主角，但潤娥仍和宋仲基一同拿下最佳人氣獎；而她出席典禮時大走知性氣質路線，以白色平肩禮服登場走紅毯，渾身散發仙氣的她也讓現場鎂光燈閃不停。