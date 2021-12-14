奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，精蟲DNA碎片測試可了解精蟲DNA受損程度。（曹婷婷攝）

傳統精液檢查針對精蟲外在表現，但精蟲DNA則會決定卵子能否正常受精、受精卵能否正常分裂及發育以及胚胎能否正常著床的關鍵。台南一對30多歲夫妻反覆流產2次，經奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫檢查，原來丈夫有少弱畸精症候群，精蟲DNA碎片測試高達52％異常，經醫師採用單一精蟲顯微注射術，太太順利懷孕，生下寶貝兒子。

隨著環境汙染、工作壓力等因素，男性不孕症所占比例逐年增加，林毅倫說，統計因不孕症求診夫妻中，男性不孕症比例有升高趨勢，臨床針對傳統精液檢驗結果不理想的病人，進行精蟲DNA碎片測試，有助於提升受精率及懷孕率。

他說，傳統精液檢查主要針對精蟲濃度、活動度或型態表現，未針對精蟲DNA檢測，精蟲DNA碎片主要是檢查精蟲頭部所帶DNA損傷程度，建議反覆性流產2次以上、不明原因不孕症、反覆人工授精或者植入失敗、試管療程受精比例過低者，可進行精蟲DNA碎片測試檢查。

林毅倫指出，一般而言，單純將精、卵放在一起的體外人工受精，活動力高的精蟲受精機率較大，可有較高的優質胚胎形成率，但若精蟲DNA碎片異常比例過高，可適度採用篩選過的單一精蟲顯微注射至卵子，避免受精率太低導致沒有受精卵可供植入的窘境。

奇美醫學中心至今年11月底共有4對夫妻接受精蟲DNA碎片測試，並採用人工生殖技術，已有2對夫妻成功誕下寶寶，另2對夫妻則尚未將冷凍胚胎植入。