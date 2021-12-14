第十三屆「海峽論壇」10日在福建廈門舉行，據大陸中央廣播電視總台「看台海」公衆號報導，在大陸工作的台灣青年在論壇上分享創業歷程，與其合作的大陸青年雷希穎說，合作秘訣很簡單，即「坦誠相待」，大陸一定是最善待台灣青年的沃土，大陸有最廣袤的市場、最大的潛力來接納台灣青年的創意、奮鬥。

據大陸中央廣播電視總台「看台海」公衆號報導，十三年來，有越來越多的台灣基層民眾、有志青年在海峽論壇上，講述融合故事。出生在台灣的客家人范姜峰，2009年接受公司委派，從台北到廈門工作。范姜峰沒想到後來自己會創業，還和大陸合夥人一起發展，更不會想到會獲得首屆福建省台灣青年「創業之星」、大陸首個省級「五四青年獎章」，項目獲評國家級台青創業示範基地。

2019年，他以「創業擺渡人」的身份，在第十一屆海峽論壇上發言。今年海峽青年論壇，他再次登台，和大陸青年雷希穎一起分享朱子文化賦能鄉村振興的故事。

雷希穎說，合作秘訣很簡單，即「坦誠相待」，他稱，大陸一定是最善待台灣青年的沃土，而且大陸有最廣袤的市場、最大的潛力來接納台灣青年的創意、奮鬥。

另外，2021年度福建「101台灣青年創業扶持計劃」暨福建省台灣青年「創業之星」在海峽青年論壇揭曉，來廈發展一年的黃愷嘉收穫了創業前輩口中的「創業之星」獎杯。

2020年面臨疫情，黃愷嘉結束了台灣旅行社委派的日本導遊工作，往大陸發展。走訪多個城市後，她決心落腳廈門，借助「互聯網＋」的風潮，做「線上文旅」的創業。

這次獲得「創業之星」的肯定，黃愷嘉說，自己是首來族，首次創業，憑藉的就是情懷，希望能弘揚中華文化，講好兩岸故事，「創業之星」認可讓自己對發展更有信心。