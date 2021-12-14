第一時間稱林秉樞上預約平台打疫苗 陳時中改口這樣說

日前爆出家暴風波的立委高嘉瑜男友林秉樞風波不斷，近期被證實曾以護理師同住男友身分，赴禾馨診所接種疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，經調查，林秉樞事實上不是在預約平台安排接種，接種第1劑時還未開放預約平台，第2劑是也還沒開放該年齡接種莫德納，是以出國名義接種，詳細的情況、是否違規，我們請衛生局調查中。

北市議員游淑慧近期接獲檢舉指林秉樞於7月15日、10月5日分別在北市禾馨、台中榮總接種莫德納疫苗，質疑43歲的林秉樞為特權施打。

針對林秉樞接種疫苗的情況，陳時中今於疫情記者會表示，「我在立法院說可能在預約平台接種，但事實上不是」，林秉樞打第1劑的時候（7月15日）還沒有開放預約平台，目前調查，可能是殘劑的名義施打。

陳時中表示，接種第2劑的時候，也還沒開放莫德納施打，非預約平台也只有1-3類、孕婦、長者，不在平台裡面，目前了解林秉樞是以出國的名義接種，詳細的情況、是否違規，我們請衛生局調查中。