新北市長侯友宜昨吐露自身對公投的看法，前綠委沈富雄認為，侯的言行符合中間選民胃口，此文讓侯民調大漲，2024將大有可為。不過，資深媒體人黃暐瀚卻不同意沈富雄這觀點，表示不管侯友宜再強，藍營都不會「臣服」。

1218四大公投本周六即將登場，新北市長侯友宜昨（13）日於臉書以千字文表態對公投的看法，但並未針對公投案具體表態，許多藍營人士因而不滿。對此，黃暐瀚今（14日）在網路節目「鄉民大會」上表示，自己所持的態度和侯友宜是相同的，因此他贊同侯的態度，因為公投是人民自身的判斷抉擇，而非藍綠對決。

黃暐瀚直言，侯友宜沒有表態是否支持重啟核四的原因有兩個，一個是國民黨沒像民進黨一樣在全代會上清楚表態，且侯過往任新北市副市長時，也曾和當時的市長朱立倫一樣對核四有所保留，因此才未明確表態核四議題，但卻引起藍營支持者反彈，侯才發千字文表達自身看法，當然深藍選民可能不會接受這樣論述，若四大公投全部失敗，侯恐成深藍選民的出氣口。

此外，黃暐瀚指出，沈富雄今早在臉書的發文，稱「如果千字文讓侯領先賴6%以上，則侯2024年大有可為，而且國民黨不得不臣服於侯」，這點他不同意，因為不管侯友宜再強，藍營都不會「臣服」，且侯現在就已經是藍營最強，藍營有誰臣服了？