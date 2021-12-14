「謝謝你們，你們真辛苦!」新北市長侯友宜今天上午在警察局的治安會報中，除了頒獎表揚攔阻詐騙有功的金融及超商職員外，他更對於新北市近期在維護治安的表現讚不絕口，尤其在破獲最大量海洛因毒品案後，緊接著又發生新店槍擊殺人及永和分屍案，但專案小組都能在最短時間內順利破案，讓人民信賴新北市警方的辦案能力，侯友宜深深一鞠躬，感謝新北市的警察弟兄們!

新北警破三大案，侯友宜親自感謝警方為治安付出。(新北市警察局提供)

他說，近期新北市發生幾起「駭人聽聞」的案件，先是新店槍擊殺人案，歹徒利用「行刑式」手法，從背後槍殺被害人後，經過偽變裝，再逃往對岸中國大陸，但新北市警方絲毫不放手，一天之內就鎖定槍手身分，儘管犯案後逃往對岸，新北市警方仍不氣餒，跟刑事局合作啟動「二岸共打機制」，順利將槍手遣返；另外永和分屍案，原本事件「無頭公案」，從他擔任刑警以來，傳統偵辦的手法都是先確定被害人身分，再找犯嫌，絕對能破案；但這次新北市警方利用科技偵查，從查訪及監視器調閱，反而是先找到兇嫌再回頭確認死者，讓他相當佩服。

除了這二案外，新北市警方也破獲了歷年來陸地上查獲海洛因數量最龐大的毒品案，重量達到446公斤，足以讓500萬人吸食，讓這批毒品完全來不及流出市面，就全遭警方查扣，也把幕後運毒、販毒的嫌犯，通通一網打盡，避免了許多治安事件的發生。

侯友宜說，新北市警察同仁這段時間的表現讓他非常敬佩，這就是他想要的新北市警察，也是打擊犯罪強而有力的展現，這段時間，不但警察弟兄表現的很好，讓市民刮目相看，所有的各項民調，包括中央的評核，新北市都是六都第一名，他要代表401萬的新北市民向辛苦的警察弟兄們說聲「謝謝你們、你們真辛苦，感謝!」

他同時強調，捍衛民眾的生命安全是第一要務，犯罪不可能停止，但新北市絕對會做到，「只要你趕來新北市犯罪，我一定把你繩之以法」的決心!他要求打擊犯罪毫不手軟，要不斷努力繼續捍衛治安，更要不斷強化打擊犯罪能力，更有效保護市民安全，新北警察的表現他引以為榮，也呼籲大家一起守護新北市的安全!