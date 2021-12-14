在電子產品體積越來越輕便，但功能越來越多下，「異質整合」已經成為未來半導體的重要趨勢，鈺創(5351)瞄準半導體異質整合，今(14)日宣布，推出全球第一顆採用WLCSP微型封裝技術的DRAM產品RPC DRAM，是一種Controller +DRAM的完整方案，董事長盧超群表示，目前該技術已經拿到專利，也和客戶測試中。

鈺創董事長盧超群表示，目前RPC DRAM拿到專利，應用面已經有客戶在測試中，其中包括車用市場，目前也期待有更多的大型客戶，在這麼新的技術領域中，鈺創主要的角色是在賣DRAM，可以協助客戶的同時兼具成本、功耗。

盧超群進一步說到，鈺創默默推動異質整合已經10年了，鈺創集團本來是一個component (零組件)地位，但今年也成為一個次系統的提供者，包含「次系統IC化」、「IC次系統化」，提供軟體、有應用等給系統廠商使用。

有鑑於摩爾定律後，異質整合已被視為下一個延續半導體產業發展的動能。鈺創身為業內少數兼具記憶體與邏輯能力的IC設計廠商，近年已陸續布局多項記憶體創新解決方案的技術開發，積極推動將記憶體產品異質整合落實於人工智慧(AI)、5G、雲端運算、車用等重要新興領域。所謂的「異質整合」，簡單說就是將兩個、甚至更多個不同性質的電子元件，類似邏輯晶片、感測器、記憶體等，整合進單一封裝裡，也或是從晶片的布局下手，利用2.5D或3D等多維度空間設計，將不同電子元件堆疊、整合在一個晶片中，在當下電子產品體積越來越小、功能卻越來越多的趨勢下，成功決空間限制問題。

針對人工智慧(AI)時代的大量微型終端裝置之需求，鈺創擁有當今體積(Form Factor)最小又可同時支援高頻寬的RPC DRAM，是全球第一顆採用WLCSP微型封裝技術的DRAM產品，並兼具成本與功耗的雙重優勢，適用領域包括各類穿戴式裝置與移動裝置上的微型AI攝影機等。而觀察到客戶在產品使用上的需求，鈺創亦開啟新型商業模式，設計出Controller+DRAM的完整方案。

除了積極投入上述新興領域的記憶體開發，鈺創持續深耕於利基型記憶體，近期透過DRAM電路設計研發出KOOLDRAM產品，可在符合JEDEC標準定義下大幅延長DRAM資料的保存時間(Retention time)，對於車用及KGD等高溫應用領域尤其能明顯感受到整體DRAM效能的提升。