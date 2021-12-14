依據投信投顧公會11月底資料，26檔台股科技型基金績效，近6個月績效平均漲幅為19.71%超越電子指數漲幅1.76%。據統計，近半年報酬率前5名的台股基金，報酬率均逾3成，包括安聯台灣科技、兆豐國際電子、群益創新科技、新光創新科技等。展望2022年台股，保德信投信強調，明年台股要面對2個與今年「大不同」。

兆豐投信台股投資團隊指出，外資在美國FED縮表與升息加速態度轉趨明確下呈現觀望，然而受美國電動汽車、高效能運算相關個股財報展望亮眼，加上科技大廠力推元宇宙概念下，台灣相關供應鏈表現十份熱絡。短期雖有Omicron病毒事件的陰霾漸遠，中長期而言，按照過去經驗，新冠疫情反而加快了科技創新與數位生活的腳步，故科技類股在未來後疫情時代仍將持續受惠生產力進步的大循環。

保德信大中華投資團隊副總葉獻文表示，展望2022年，台股要面對兩大與今年不同的環境，首先是明年的企業獲利成長將從近兩年的大幅躍進轉變為溫和成長，其中，具有硬體規格的產業有望首要受惠標的，包括Intel與AMD傳輸進化，以及新產品DDR5、PCIe5.0Thunderbolt4、USB4.0上市等題材。另外科技類股成長趨勢進入明年仍鮮明的產業，可以聚焦通信網路、電子零組件與其他電子，而電動車、雲端等這類全球長線發展趨勢的新供應鏈概念。傳產以食品、紡織、觀光等類股為首選，特別是紡織、觀光這類之前受疫情影響的類股，隨著疫情日趨淡化，有望展開反彈行情。