浪跡大半個球季的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）終於看見重返NBA的曙光，美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湯瑪斯上周與金塊G聯盟簽約加入了「大急流城黃金隊」。退役NBA球員傑森泰瑞（Jason Terry）剛剛當上該隊總教練，正好他與湯瑪斯頗有交情。

G聯盟將於美國時間本月19至22日在拉斯維加斯舉行展示賽，總計8支球隊參加單淘汰賽，NBA球團會派出球探來關注。湯瑪斯必須抓緊這次機會好好表現一番，他今年8月在某場半職業比賽獨得81分，顯示他在攻擊方面回復得不錯。

湯瑪斯之前在NBA有3個球季場均突破20分，他現年32歲，主要是在臀傷之後大不如前，2017-18球季場均15.2分但命中率下跌到37%。該季他在場上時每100次防守就會丟掉115分，自隊只能拿到99分。到了2019-20球季，他的攻擊回升到103分，但失分又提高到120分。

各隊嫌棄湯瑪斯的理由顯然是他的防守太差，其中的原因是身高太矮。在2011年的新秀選拔會的測量，湯瑪斯不穿鞋的身高是5呎8.75吋（174.6公分），他2017年登上ESPN雜誌《The Body Issue》（身體缺陷）談論他的父親只有170公分，他從小就自知不會是6呎大漢，後來特別著迷於功夫大師李小龍的哲學，希望能像李小龍一樣鍛鍊出強大的心志。