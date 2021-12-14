婦人長的腦膜瘤位置在頸椎第一節與顱底間，在延髓與頸脊髓接攘處的高位頸椎部位，若手術不慎傷及脊髓，會導致四肢癱瘓且無法呼吸。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

經歷時4小時的手術後，腫瘤完全摘除，也未傷到鄰近的脊髓神經。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

良性腫瘤竟然也可以讓患者生不如死！彰化78歲的陳姓婦人，顱頸交接處長腦膜瘤，手術稍不慎恐癱瘓、呼吸中止，婦人曾至兩家醫院求治，但病況仍惡化到無力下床，連沐浴都需要家人協助，躺下來頭痛、頸痛無法入眠，日前到林新醫院就醫，經神經外科主任邵國寧審慎評估後手術，婦人終於告別痛不欲生的日子。

婦人2年前開始出現手麻、無力症狀，至彰化某區域醫院經磁振照影檢查，在頸椎第一節處發現2公分腫瘤，因為良性腫瘤，且該院醫師評估開刀治療成功率僅3成，有7成的機率會癱瘓，所以只採保守的藥物治療。後來陳婦到另家醫學中心接受加馬刀治療，仍效果不彰。

兩年下來，病況惡化手麻與無力讓她連下床、沐浴都需要家人協助，頭痛、頸痛讓她難以忍受、夜不成眠。經婦人媳婦上網搜尋進而到林新醫院尋找神經外科主任邵國寧治療；邵國寧透過頸椎電腦斷層檢查及病人的磁振照影（MRI）資料研判陳婦顱頸交接處長了腦膜瘤。

邵國寧說，因腫瘤位置在頸椎第一節與顱底間，在延髓與頸脊髓接攘處的高位頸椎部位，若不慎傷及脊髓，會導致四肢癱瘓且無法呼吸，因危險性極高，也讓許多醫師傾向採藥物或放射線等保守治療。

考量患者症狀已嚴重影響生活品質，邵國寧也發現隨著腫瘤長大也已撐開頸椎和脊髓空間，讓手術時更有機會不傷到神經、脊髓，經取得病患及家屬信任後，婦人在上月25日接受手術，歷經4小時的手術，患者終於告別頭痛、頸痛、生活無力等症狀。

邵國寧指出，病患求診時，腫瘤已達2公分大，要長到這樣的大小至少已有4年，他也提醒許多民眾出現手麻、無力等症狀經常不以為意，但只要症狀持續一段時間，就應積極至神經外科接受診療。