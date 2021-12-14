印尼弗洛勒斯海上午11時許發生規模7.3地震，震源深度約76公里，新北市政府消防局立即展開情資蒐集作業，根據全球災害預警與協調系統（GDACS）顯示，初步估計災害損失輕微且國際人道主義需求為綠燈，而新北市政府消防局快搜部隊身為國家級重型救援隊，積極整備相關搜救、醫療及後勤器材與裝備，隨時配合中央徵召趕赴災區救援。

新北市政府消防局快搜部隊身為國家級重型救援隊，積極整備相關搜救、醫療及後勤器材與裝備，隨時配合中央徵召趕赴災區救援。(新北市消防局提供)

新北市政府消防局快搜部隊近年來積極投入力及添購器材，參與許多重大災害搜救工作，支援國內外震災搜救經驗非常豐富。上週更通過國家最高級之重型救援認證，同時參考國際搜救隊伍所遵循之聯合國國際搜索救援諮詢小組（INSARAG）標準，不僅在災區擁有自給自足能力，更具備強大後勤與醫療能力，尤其是快搜部隊為首支能運用管制藥物於災害現場，提供受困民眾更高等級的醫療照護處置，將全面配合各地區災害現場協助救援。

消防局長黃德清表示，新北市長期以來堅持對公共安全的投入與付出，在國際人道救援方面，新北市的特種搜救能量不僅能符合國內災害救援需求，更能在國際社會有需要的時候，義不容辭地提供救援協助，這也是新北市身為地球村的一份子應盡的義務。