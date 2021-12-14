聖誕節哪裡有好玩的活動？「社區好鄰居」永慶房屋為迎接聖誕節到來，與在地社區、鄰里共同進行了一系列的社區活動，包括由福中里舉辦的聖誕節社區藝術巡禮、聖道明天主堂推動的聖誕節寒冬送暖義賣園遊會，永慶房屋從帳篷租借到活動的人力支援都盡心盡力，這次兩場活動也擺設攤位贈送超「萌」的造型氣球，陪伴大朋友、小朋友一起歡慶聖誕節。

永慶房屋為迎接聖誕節到來，與在地社區、鄰里共同進行了一系列有趣的聖誕節活動。(圖/永慶房屋提供)

藝術巡禮演出、公益園遊會 地方聖誕節活動多元豐富

士林區福中里將「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮活動」結合聖誕節，特別邀請到紙風車劇團在百齡國小演出《紙風車的魔法書》，為里民們帶來五個精彩表演片段，讓台上台下開心互動，福中里里長王德利分享到，因為這次演出是在晚上，加上配合聖誕節即將到來，特別準備LED三段閃爍聖誕圓形胸牌送給前來看戲的民眾，透過有趣的劇團演出增加親子間的互動，讓大小朋友都留下美好的回憶。

士林區福中里將「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮活動」結合聖誕節，特別邀請到紙風車劇團演出。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋士林區店協理陳弘翔分享，每逢節慶福中里幾乎都會舉辦好玩又熱鬧的活動，包括元宵節、中秋節及聖誕節等等，里內總是充滿歡笑聲，今年很榮幸再次受到王德利里長的邀請，現場除了精采的表演外我們也贈送氣球給前來的民眾，未來也會全力服務社區、鄰里，打造繁榮的商圈。

位於中山區的聖道明天主堂舉行了寒冬送暖慈善義賣園遊會，透過義賣的方式將所募集的款項捐給附近里內需要幫助的弱勢族群，永慶房屋熱情響應愛心義賣園遊會，贊助20頂帳篷助活動順利，現場有豐富的小吃攤位、跳蚤市場，吃喝玩樂應有盡有，吸引許多附近里民、幼兒園學生及家長參與。

永慶房屋中山區店經理唐吉弘提到，參與地方活動是永慶人的共同精神！我們深耕在地多年，與鄰里、社區建立良好的友誼，平時大力支持在地活動，且都非常樂意提供帳篷及人力物資上的支援，去年我們也有參與聖道明天主堂的義賣園遊會，藉由義賣的方式讓社區鄰里間共融、互助，公益愛心的精神我們十分認同，今年很開心可以再次參與這麼有意義的活動！